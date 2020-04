Passeggia tranquillamente per strada ma era ai domiciliari: arrestato

I carabinieri della stazione Rione Traiano hanno arrestato per evasione un 53enne del posto. I militari lo hanno notato passeggiare in via Catone e riconosciuto: era sottoposto alla detenzione domiciliare.

Nonostante questo camminava tranquillamente in strada in barba anhe alle norme anti-contagio. I militari sono intervenuti immediatamente senza incontrare alcuna resistenza. Bloccato, il 53enne è stato arrestato e tradotto al carcere.