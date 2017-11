Isis, la rivelazione: "Realizzato a Napoli il falso passaporto di un attentatore di Bruxelles"

Gli attentati dell'Isis avvenuti a Bruxelles nel marzo del 2016 avrebbero forti correlazioni con una rete di falsari con base a Napoli. Sebbene da verificare, sembrano importanti le rivelazioni fatte all'antiterrorismo da un algerino vittima di un pestaggio subito in un appartamento in città.

Secondo le dichiarazioni dell'uomo, rese lo scorso gennaio, il passaporto – falso – di uno degli attentatori sarebbe stato realizzato proprio nel capoluogo partenopeo. L'algerino, 41 anni, ha vissuto per 20 anni tra Napoli e altre province italiane. A realizzarli sarebbe stata una marocchina, una sua ex compagna.

Nel suo racconto, l'algerino riporta che aveva confidato l'informazione ad un amico. Successivamente l'ex e il suo nuovo compagno lo convocarono in un'abitazione al Borgo Sant'Antonio dove avrebbe subito minacce e aggressioni. A quel punto, impaurito, si è rivolto alle forze dell'ordine.

Proprio lo scorso 25 ottobre, in città è stata scoperta nei pressi di Piazza Garibaldi una stamperia clandestina con migliaia di documenti falsi, circa 7500, alcuni dei quali già pronti per la consegna. Contestualmente è stato messo in manette un cittadino ghanese. Non si esclude che possa essere proprio la "centrale" di raccordo con l'Isis di cui ha parlato il testimone algerino.