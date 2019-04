Rifiuti sul Vesuvio a Pasquetta, il sindaco di Ercolano: "Individuate le targhe"

E' guerra tra gli avventori occasionali di Pasquetta, quelli che hanno lasciato il Parco del Vesuvio in pessime condizioni dopo il picnic del Lunedì in Albis, e i sindaci del vesuviano. Il primo cittadino di Ercolano Ciro Buonajuto, commentando le foto che ritraggono il desolante panorama del parco lasciato pieno di rifiuti dai vacanzieri, ha scritto: "Questo è lo schifo che alcuni barbari hanno lasciato lungo la strada. [...] Sono stati individuate le targhe di due auto e due scooter. Spero che si riesca a risalire ai responsabili di questo scempio".



"Non infanghiamo il lavoro di tanti operatori che hanno accolto, in maniera calorosa, oltre 12mila avventori nel week-end di Pasqua", sottolinea Enzo Cuomo, sindaco di Portici. "Quattro imbecilli non ci fermeranno". Nei giorni precedenti anche il Presidente del parco, Agostino Casillo, aveva chiesto "rispetto per l'area verde".