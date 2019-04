Pasquetta nel segno dell'inciviltà: ancora rifiuti sul Vesuvio

Numerose associazioni e diversi comitati, in questi giorni, avevano diffuso appelli per la salvaguardia del Parco del Vesuvio. Anche il Presidente dell'Ente Parco, Agostino Casillo, aveva chiesto rispetto. Invece, come segnala 'Zero Waste Campania', la pineta del waterfront del parco è "una distesa di rifiuti", lasciati da coloro che a Pasquetta hanno mangiato nel Parco.

"Una parte di cittadini raccoglie correttamente i propri scarti, una gran parte lascia tutto in loco, sapendo poi che volontari e associazioni puliranno", conclude la nota di Zero Waste.