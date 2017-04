Pasquetta in città: napoletani e turisti tra parchi, musei e centro storico

Tantissimi, tra napoletani e turisti, stanno trascorrendo in città la Pasquetta tra le numerose attrattive che la città offre in questo lunedì in Albis del 2017.

Così come nella giornata di ieri, le condizioni meteo non sono state dalla parte delle numerose persone che sono andate o stanno per andare in gita. Una mattinata di cielo coperto, che però non è mai diventata di pioggia.

Chi è rimasto in città ha preferito come di tradizione i parchi a disposizione, il lungomare, e soprattutto il centro storico. Particolarmente affollato il Museo di Capodimonte ed il bosco, con tanto di picnic all'aria aperta. Bene anche altri musei, in particolare la Cappella San Severo, così come Palazzo Zevallos e palazzo Reale con la mostra fotografica su “The Young Pope” (38 scatti di Gianni Fiorito).

Per quanti invece hanno optato per la gita fuoriporta, particolarmente gettonate le bellezze del vesuviano lungo Miglio d'Oro.