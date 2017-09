Ritrovato il commerciante di Mugnano Pasquale Barra: era a Gaeta

E’ stato ritrovato nella serata di venerdì, a Gaeta, Pasquale Barra, il 40enne commerciante di Mugnano e residente a Crispano di cui non si avevano più notizie da martedì scorso, quando non si era recato ad aprire la sua polleria.

Grazie al tam-tam sui social network e ai tanti che hanno condiviso l’appello della famiglia, proprio grazie al web l'uomo è stato notato da un cittadino sul lungomare della cittadina laziale.

La notizia - come riferisce Teleclubitalia - è stata girata alla famiglia che, in contatto con i carabinieri, ha potuto così ritrovarlo e riabbracciarlo. Il 40enne è in buone condizioni.