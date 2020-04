Carabinieri e Guardia di finanza rendono omaggio al poliziotto ucciso

Un omaggio silenzioso, durato pochi secondi. Carabinieri e Guardia di finanza hanno voluto rendere omaggio a Pasquale Apicella, l'agente di polizia di 36 anni morto durante l'inseguimento di una banda di rapinatori a Capodichino. Le vetture delle fiamme gialle e dei militari dell'Arma si sono fermate nei pressi della Questura di Napoli. I militari sono scesi dalle automobili e hanno salutato i colleghi di Apicella per poi rientrare e andare via. Nessuna sirena spiegata, in segno di lutto. Da carabinieri e finanzieri un segnale di vicinanza alla Polizia di Stato, che ha perso un agente durante il servizio.