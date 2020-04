Poliziotto morto, il commovente omaggio degli agenti alla famiglia

Decine di volanti della polizia hanno sfilato, in serata, davanti all'abitazione di Pasquale Apicella, l'agente di 36 anni morto in seguito a un incidente stradale, mentre inseguiva una banda che aveva realizzato una rapina a un bankomat di Capodichino. I colleghi di Apicella sono scesi dalle vetture e, a sirene spiegate, hanno tributato un lungo applauso indirizzato al balcone dei familiari. La redazione di Napolitoday ha deciso di pubblicare questo video eliminando l'audio in segno di rispetto alla famiglia di Pasquale Apicella.

La vicenda di Pasquale Apicella

Trentasei anni, Pasquale Apicella ha perso la vita durante un inseguimento ad una banda che aveva appena assaltato un bancomat in via Calata Capodichino. In manette per la sua morte sono finite quattro persone, residenti nel campo nomadi di Giugliano.

Il video

Un video, girato da un appartamento poco distante dal luogo della tragedia, mostra l'arrivo dei soccorsi e il personale del 118 intento ad estrarre il giovane agente deceduto dalle lamiere. Le immagini.