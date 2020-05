Pasquale Apicella, oggi l'ultimo saluto al poliziotto napoletano

Si terranno quest'oggi, alle ore 11,00, presso la Chiesa Cristiana Evangelica in via Schippa a Secondigliano, in forma ristretta, i funerali di Pasquale Apicella, il poliziotto morto a Napoli il 27 aprile scorso nel tentativo di fermare una banda di rapinatori.

Sarà possibile dare l'ultimo saluto all'agente scelto napoletano assistendo alla diretta video delle esequie solenni su Facebook, sulle pagine "Polizia di Stato" e "Ministero Cristiano Secondigliano".

"Oggi diamo l’ultimo saluto a Pasquale Apicella, morto il 27 aprile scorso nell’adempimento del dovere mentre inseguiva dei criminali. Quattordici giorni prima aveva compiuto 37 anni. La sua voglia di vivere era tanta e tanta la sua passione per il lavoro. Un commosso abbraccio alla moglie, ai figli e ai familiari. Ci uniamo ai tanti cittadini che piangono la sua scomparsa", si legge sulla pagina ufficiale della Polizia di Stato.

Alla memoria dell'agente Pasquale Apicella, è stata dedicata anche la "Preghiera del poliziotto", realizzata Alessandro Preziosi, Violante Placido, Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Dario Rosciglione, Andrea Rea e Luigi Del Prete.