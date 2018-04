Pasqua a Napoli, de Magistris: "Grande successo, battuti tutti i record. Ora lotta al debito"

"Abbiamo battuti tutti i record, i turisti sono stati entusiasti". Luigi de Magistris, sindaco di Napoli, esulta per i risultati del weekend pasquale e difende la macchina amministrativa. I disagi ci sono stati ma le motivazioni non sono da ricercare nella cattiva organizzazione: "Hanno scelto tutti Napoli, i vigili erano tutti operativi ma c'erano troppe persone. Trasporti assenti? Finché faranno gravare su di noi il debito del terremoto del 1980 non riusciremo a garantire un servizio migliore. Per dare ciò ci vuole la mano del Governo. Con il bilancio abbiamo fatto un miracolo laico, ma ora la città deve essere unita nella lotta a un debito ingiusto, con cui si punta a far crollare la città".