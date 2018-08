Cambio vigilanza al Pascale. «A rischio 25 posti»

Da oggi sono in bilico i posti di lavoro di 25 addetti ai servizi di vigilanza armata e disarmata che svolgono servizio presso la Fondazione Pascale di Napoli. A lanciare l'allarme Filcams Cgil e Fisascat Cisl che denunciano come le aziende subentranti, «in palese violazioni degli articoli contrattuali che disciplinano il cambio appalto», hanno deciso di non assumere alcun dipendente e di iniziare il servizio con il proprio personale, nonostante ci siano lavoratori che da oltre 10 anni svolgono servizio presso l'appalto in questione.

«Tutto ciò - si legge nella nota - avviene sotto gli occhi del committente che non proferisce parola nonostante vi sia una violazione del capitolato speciale di appalto che di pugno proprio hanno scritto. Siamo di fronte ad una emergenza occupazionale che si riflette su lavoratori mono reddito padri di famiglia ormai esasperati da una situazione che va avanti da giorni e che non riesce a trovare sbocchi».

Allertata la prefettura e le autorità competenti Filcams Cgil e Fisascat Cisl dichiarano «con forza la loro contrarietà all'atteggiamento assunto dalle aziende subentranti e dalla totale indifferenza di un ente committente tra i più importanti della città». Le organizzazioni sindacali comunicano poi «che i lavoratori si riuniranno in presidio presso l'ingresso principale della Fondazione Pascale di via Semmola, per gridare con forza che l'articolo 4 della Costituzione riconosce il diritto al lavoro e che i lavoratori non possono essere dimenticati».