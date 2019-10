Arriva in ospedale mentre è in corso il parto: "salvata" da un infermiere nel triage

Una storia a lieto fine dal San Paolo con protagonista una donna incinta giunta poco prima di partorire in ospedale. La donna appena arrivata al San Paolo in auto è stata soccorsa nel triage da un infermiere che stava per smontare dal turno. "Aiutatemi, mia moglie sta partorendo, la testa del bimbo già è uscita", sarebbero state le parole proferite dal marito della partoriente, che hanno colpito l'attenzione dell'infermiere che ha allertato l'operatore socio-sanitario chiedendo una barella per far trasportare la donna nel reparto di Ginecologia.

Il parto è durato pochi minuti, la madre e il figlioletto stanno bene, grazie anche alla prontezza dell'infermiere.

Plauso anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Una bella storia dall’Ospedale San Paolo di Napoli. Auguri al nuovo nato e ai genitori. Complimenti all’infermiere per la bravura e la tempestività con cui è intervenuto. Orgogliosi della sanità campana".