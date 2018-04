Si rompono le acque, giovane donna partorisce in ambulanza

Una donna di origini somale è entrata in travaglio mentre si trovava in ambulanza. Il personale sanitario presente sul veicolo del 118 ha assistito la donna nel parto, aiutandola a far nascere il proprio figlioletto. Il piccolo pesa 3,5 kg ed è stato trasportato al Loreto Mare per i controlli di rito.

"E' nato nell'Ambulanza della postazione 118 Ascalesi. Gioia gioia gioia per l’equipaggio e per la mamma", è il messaggio pubblicato da Nessuno tocchi Ippocrate, dove viene celebrato il personale sanitario che ha aiutato la giovane madre nel parto.