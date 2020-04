Boom di parrucchieri, estetisti e barbieri a domicilio nonostante i divieti: "Intervengano le autorità"

"Parrucchieri, barbieri ed estetisti che, senza tener conto di alcuna disposizione e incuranti dei divieti esistenti, starebbero esercitando il proprio mestiere a domicilio". È quanto lamenta Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, riportando alcune denunce che gli sono arrivate.

"Presenterò una segnalazione alla Guardia di Finanza e alla Polizia municipale - ha aggiunto in un post sui social il primo cittadino - Ed invito chi è a conoscenza di episodi reali, ad esporre denuncia presso le autorità competenti".

"Nel rispetto di tutti, del lavoro di ciascuno, soprattutto di chi si attiene alle regole nonostante tutte le difficoltà del momento, per la tutela della salute, invito a fermarsi chiunque abbia in mente di esercitare tali professioni a domicilio - è stata la conclusione - E invito i possibili clienti a non richiederli: le sanzioni esistono per entrambi le parti. Impariamo ad essere rispettosi e responsabili".