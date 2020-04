Coronavirus, prete di Secondigliano costretto a respingere i fedeli: "Brutta sensazione"

Un parroco costretto a mandare a casa i fedeli della propria chiesa. E' successo a Secondigliano, dove don Raffaele Siciliano ha dovuto respingere tre persone che cercavano di entrare in chiesa per la Santa Messa. "Una sensazione brutta", ha spiegato il prete alla pagina facebook Secondillyannum. "La dimensione sacramentale e comunitaria della vita cristiana è necessaria più che della spesa, delle sigarette e di qualunque altro bene definito necessario", spiega don Raffaele. Di seguito la sua breve lettera.

"Chi non è praticante, non potrà mai capire. Stamattina mi sono trovato costretto a far uscire tre persone, che erano in chiesa per la preghiera personale, per la celebrazione della Santa Messa a porte chiuse. Una sensazione così brutta poche pochissime volte l'ho provata in vita mia. Le persone chiedevano pietà con gli occhi e io ho chiesto perdono a Dio durante tutto il tempo della celebrazione. La dimensione sacramentale e comunitaria della vita cristiana è necessaria più che della spesa, delle sigarette e di qualunque altro bene definito necessario. Non è il momento delle critiche o delle polemiche fuori luogo, ma ho ritenuto opportuno descrivere un altro dramma silenzioso che stiamo vivendo”.