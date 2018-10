Parroco di Ischia ha una relazione e aspetta un figlio: lascia la Chiesa

Don Gianfranco Del Neso, parroco della chiesa di Maria Ss Madre della Chiesa, ha confessato al vescovo di Ischia, Pietro Lagnese, di avere una relazione con una donna, dalla quale aspetta un figlio, venendo sospeso con effetto immediato dal sacerdozio.

La nota ufficiale diffusa non lascia dubbi. Il Vescovo si dice addolorato per l’accaduto pur riconoscendo l’onestà di don Gianfranco nel rivelare di non essere più in grado di svolgere le funzioni da parroco.

Incredulità e stupore tra i parrocchiani.