Rubano la moto ad un parroco napoletano: "Se confessano li assolvo"

Don Sabbatino Perna ha denunciato il fatto attraverso un video inviato al Mattino: gli hanno rubato la moto. Il sacerdote si sposta dalla parrocchia di San Gennaro a Pollena Trocchia fino al centro di Napoli ogni giorno: "Sono cappellano anche al Porto", racconta.

I ladri, secondo il parroco, sono "due ragazzi maggiorenni, non immigrati, ma italiani". "E, a giudicare dal loro modo di agire, convinti di restare impuniti – spiega – Incuranti delle cinque telecamere hitech installate in via Garibaldi. Spadroneggiano, ma non sono certo il primo e neanche l'ultimo nel mirino".

Li ha già perdonati, spiega Padre Sabbatino: "Se vengono per la confessione, li assolvo".