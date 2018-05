Parkour folle al Centro Direzionale: i ragazzi volevano saltare da un palazzo all'altro

Nel pomeriggio di ieri, al Centro Direzionale di Napoli, si sono vissuti attimi di grande tensione. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia e dei carabinieri; così come i vigili del fuoco e un'ambulanza. A scatenare il panico è stato un gruppetto di cinque o sei ragazzi che, in barba al pericolo (e alla legge) ha deciso di dedicarsi al parkour, una pratica che consiste nell'eseguire un percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo con la maggior efficienza, velocità e semplicità di movimento possibile, anche passando da un palazzo all'altro. L'ostacolo, in questo caso, era un edificio di circa trenta piani.

Le guardie giurate della Ge.Se.Ce.Di., dopo aver visto i giovani arrampicarsi sul palazzo, hanno immediatamente dato l'allarme e, sul posto, è subito giunto un notevole dispiegamento di forze. I ragazzi, alla vista delle forze dell'ordine, si sono dati alla fuga. Uno dei protagonisti della vicenda, però, è stato bloccato proprio dalle guardie giurate mentre stava dirigendosi fuori dal Centro Direzionale. Il fermato risulta essere appena maggiorenne. Sono in corso le indagini per risalire all'identità del resto del gruppo.