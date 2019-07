Riapre il Pareo Park un mese dopo la chiusura

Riapre dopo un mese dalla chiusura il Pareo Park. La chiusura era stata disposta dall'Asl per problemi di balneazione, risolti dalle ultime verifiche.

Ecco l'annuncio ufficiale sulla pagina Facebook del parco divertimenti.

"Cari amici, Il Pareo Park da domani 31 luglio sarà finalmente riaperto al pubblico! La direzione, scusandosi per questo periodo di chiusura prolungata, comunica che è stato rilasciato parere positivo alla riapertura dalla Asl e dagli enti preposti, a seguito di numerosi e scrupolosi controlli, effettuati anche dal personale interno del parco. Il Pareo Park oggi è l’unico parco acquatico in Europa dotato di un impianto di sanificazione delle acque provenienti dalle falde acquifere di prelevamento, che ne garantiscono la purezza. Pertanto a partire da mercoledì 31 luglio il parco sarà aperto al pubblico con tutti gli impianti regolarmente in funzione e tutte le attività di bar e ristoro in servizio".