Strada dissestata a pochi passi dal Virgiliano, la denuncia: "Incuria vergognosa"

Le condizioni del manto stradale nelle strade limitrofe al parco Virgiliano sono disastrose, come segnalato a NapoliToday da Daniela Ruggiero. In particolare a preoccupare è il degrado nei pressi dell'ingresso piccolo del parco: "E' sconcertante tutto ciò e molto pericoloso per l'incolumità di coloro che si recano nel parco", prosegue Daniela.

Le condizioni della strada sono particolarmente peggiorate da quando sono stati tagliati, un anno e mezzo fa, i pini presenti sul viale Virgilio, colpiti da un parassita.