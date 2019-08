Il Virgiliano chiude prima, i Verdi: "E' un abuso"

“Secondo la tabella estiva degli orari, dovrebbe chiudere all'una di notte: eppure all'ingresso del Parco Virgiliano campeggia un cartello con un orario arbitrariamente anticipato alle 23.30. Per non parlare del degrado imperante all'interno e all'esterno”: è la denuncia di Marco Gaudini, consigliere comunale dei Verdi e presidente della commissione Ambiente, del capogruppo Stefano Buono e del portavoce Raffaele Caiazza.

“È inaccettabile chiudere uno dei pochi polmoni verdi della città addirittura 90 minuti prima del previsto – prosegue Gaudini -: stiamo qui a lamentarci continuamente della movida violenta e trascuriamo un luogo unico dove i giovani potrebbero trascorrere del tempo senza generare alcun disagio. È altrettanto inaccettabile che il Parco versi nel totale degrado: alberi tagliati e non sostituiti, un'arena abbandonata e priva di servizi igienici funzionanti, transenne a coprire un vero e proprio scempio. All'esterno, di fronte all'ingresso e sul viale Virgilio, la situazione non è migliore. Non possono esserci più scuse: i fondi per il recupero dell'area sono già disponibili. Parliamo del Piano strategico della Città metropolitana – con cifre destinate sia ai parchi sia alle strade – nonché il Piano per il Verde che prevede uno stanziamento importante tra nuove piantumazioni e sostituzione di alberi compromessi. Chiediamo all'Amministrazione comunale la pianificazione di un intervento immediato e la verifica sulla chiusura anticipata”. "Come Verdi di Napoli siamo disponibili a mettere a disposizione un team di architetti per coadiuvare l'Amministrazione nella redazione e nell'esecuzione dei relativi progetti" aggiungono Buono e Caiazza.