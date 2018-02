Abusava di due fratellini di 9 e 12 anni, condannato a 8 anni. "Cambiate la legge"

Un pedofilo che, per quattro anni, ha abusato sessualmente di fratello e sorella (9 anni lui, 12 lei) nel parco Verde di Caivano, è stato oggi condannato a otto anni. La vicenda è stata commentata dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli: "I giudici applicano le pene previste dalla legge in casi simili", ha detto Borrelli. "Ma 8 anni di carcere per un uomo che per anni ha abusato di due bambini sono troppo pochi, bisogna rivedere la legge che condanna i pedofili"



"Questa condanna torna ad accendere i riflettori sul parco Verde di Caivano, un luogo dove il degrado sociale tocca moltissime famiglie, basta ricordare la triste vicenda di Fortuna, la bambina uccisa perché voleva sfuggire all'ennesima violenza sessuale", ha concluso Borrelli.