Parco San Paolo, i residenti furibondi: "Non riusciamo più a parcheggiare" (VIDEO)

Sono frustrati i residenti del Parco San Paolo di Fuorigrotta: da quando sono ripartiti i lavori per la metropolitana linea 7 (Soccavo-Viale Kennedy) si sentono "blindati in casa e abbandonati". Il cantiere, che occupa gran parte del largo viale Bakunin, ha sottratto circa trecento posti auto, di quelli demarcati con le strisce blu. "Già era difficile parcheggiare prima: qui c'è una nota clinica, le partite del Napoli ormai quasi ogni tre giorni, e l'afflusso di non-residenti è altissimo. In alcune ore è difficile persino entrare nel parco".

Alla cronica mancanza di parcheggi si aggiunge poi la beffa dell'aumento del permesso di sosta. "Chiedo io all'amministrazione se è possibile chiedere 150 euro ai cittadini per non offrire alcun servizio, anzi, per ridurre ancora di più la già scarsa offerta", domanda uno dei residenti che abbiamo ascoltato. I lavori sono cominciati da poco ma qui, ci spiegano, nessuno è 'contro la metropolitana': "Il problema è che le fasce più deboli pagano sempre di più, scontano sempre maggiori disagi: molte famiglie hanno figli disabili e non trovare parcheggio o trovarlo a centinaia di metri da casa significa obbligarli a sforzi enormi".