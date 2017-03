Ai Quartieri Spagnoli un parco chiuso da tempo: "Presto un campetto di calcio"

“Siamo andati nel parco dei Quartieri spagnoli per fare un sopralluogo in quell’area che è chiusa da tempo e nella quale, tra qualche giorno, cominceranno i lavori che, con una spesa di 42.000 euro, permetteranno di metterne in sicurezza una parte e di ridare ai bambini e ai ragazzi della zona un campetto di calcetto”. Lo hanno detto i Verdi che, con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, il presidente della Commissione ambiente del Comune di Napoli, Marco Gaudini, il presidente della Commissione cultura della Seconda Municipalità, Salvatore Iodice, e l’assessore all’ecologia della Seconda Municipalità, Roberto Marino, hanno fatto un sopralluogo.

"Quello dei Quartieri spagnoli non è l’unico spazio verde chiuso o abbandonato esistente a Napoli e abbiamo in mente di portare avanti un progetto che punti a riaprirli tutti, magari anche con l’aiuto di associazioni e imprenditori, viste le carenze di risorse economiche a disposizione nel bilancio del Comune. Le aree verdi dovranno essere dotate di campi di calcetto, basket, pallavolo, ma anche di calciobalilla e tavoli per il ping pong, il tutto per attrarre quanti più giovani e bambini possibili e strapparli alla strada e alla malavita”. “Riaprire i parchi pubblici di Napoli, dare spazi dove poter giocare è anche una risposta concreta al fenomeno delle baby gang” hanno concluso i Verdi per i quali “dare ai bambini e ai ragazzi luoghi dove incontrarsi in tutta sicurezza per poter stare insieme e giocare è il modo migliore per sottrarli alle insidie delle strade e per evitare che giochino a pallone in luoghi storici come la Galleria Umberto", hanno concluso i Verdi.