Parco della Marinella, decine di siringhe a terra: "Qui si riuniscono gli eroinomani"

“Ci è stato segnalato un video realizzato in via Volta in cui si notano numerose siringhe usate sul marciapiedi con tanto di cucchiaini per il confezionamento delle dosi di eroina. Purtroppo l’intera area è particolarmente degrada a causa delle condizioni del parco della Marinella, da anni in mano ai tossicodipendenti. Nonostante le opere di bonifica l’area continua ad essere frequentata da eroinomani che non esitano a iniettarsi le dosi nel bel mezzo della strada”. Lo afferma il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.

“Da anni – prosegue Borrelli – insistiamo sull’urgenza di procedere con i lavori per la realizzazione del parco pubblico, una riconversione che permetterebbe all’intera area di riacquistare vivibilità. Nonostante i lavori siano già stati finanziati al momento la situazione appare ancora in fase di stallo. Il nostro auspicio è che si possa iniziare quanto prima in modo da restituire dignità ad un luogo che, trovandosi a poca distanza dagli svincoli autostradali adiacenti il porto, rappresenta uno dei biglietti da visita della città”.