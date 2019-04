Allerta Meteo, parchi chiusi a Napoli nel giorno di Pasquetta

Parchi pubblici cittadinini chiusi nella giornata di Pasquetta a Napoli.

Questa la decisione presa a Palazzo San Giacomo dopo la riunione del Comitato Operativo Comunale, che ha esaminato in mattinata la questione dopo che la Protezione Civile regionale aveva diramato un'allerta meteo per il giorno 22 aprile per venti forti.

"Si raccomanda prudenza in prossimità di alberature e strutture come lampioni ed impalcature", rende noto il Comune.