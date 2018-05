"Un'area di sosta a tariffe ridotte per tutti i dipendenti": la proposta del consigliere Simeone

"Un'opportunità per i tanti lavoratori che hanno enormi difficoltà a trovare parcheggio in città e che sono vittime dei parcheggiatori abusivi e dei garage che offrono tariffe proibitive. Tra l'altro proporrò a questa Amministrazione ed al comando dei vigili urbani una verifica attenta sulle tariffe sosta, ai limiti della sopportazione, che questi garage fanno pagare ai nostri concittadini. Una vergogna ai limiti del sopruso!". Così il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture, presenta la sua proposta: un'area di sosta a tariffe agevolate per tutti i dipendenti, pubblici o privati, che lavorano sul territorio cittadino.



L'area è ancora da individuare ma, secondo Simeone, tale provvedimento "fungerebbe anche da contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi".

Gallery