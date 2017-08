Parcheggiare l'auto diventa sempre più caro, costi record a Napoli: superata Roma

Parcheggiare sulle strisce blu costa sempre di più a Napoli, divenuta la seconda città d'Italia più cara con 2,5 euro l'ora per sostare all'intemo della Ztl.

Nel report pubblicato da Quattroruote di settembre, che prende in esame i costi per i parcheggi nelle maggiori città italiane, viene evidenziato anche come le amministrazioni comunali stiano estendendo le aree dedicate alle strisce blu anche in periferie. Alle stelle anche i costi per parcheggiare nei garage privati.

La città in cui è più caro sostare con l'auto è Milano, dove all'interno della Cerchia dei Bastioni, dalla seconda ora, il costo per la sosta è di 4,5 euro l'ora. Seguono Torino e Napoli con 2,5 euro l'ora per il parcheggio nelle strisce blu (dalla seconda ora). Segue Roma con 1,2 euro all'ora.