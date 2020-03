"Ma noi siamo clienti del centro commerciale": denunciati due parcheggiatori abusivi

I carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale, nell’ambito dei servizi di controllo anti-contagio hanno denunciato due parcheggiatori abusivi – un uomo e una donna – che esercitavano la loro “attività” in via Argine nei pressi di un noto centro commerciale. le due persone hanno dichiarato ai militari di essere clienti del centro commerciale, peccato per loro che i carabinieri, appostati da tempo davanti al centro, li avessero riconosciuti e visti mentre chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio.



