Parcheggiatori, l'appello di Borrelli: "Il Governo deve riportare ordine e legalità a Napoli"

Decine di segnalazioni, sempre di più nel weekend, quando "militarizzando interi quartieri e realizzando affari d’oro sulla pelle e sulla tasca dei cittadini per decine di migliaia di euro a notte" i parcheggiatori abusivi si moltiplicano a dismisura. È la denuncia di Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.

La piaga, per nulla diminuta con l'emergenza Coronavirus ma forse addirittura fattasi più grave, è in ogni angolo della città. Al Museo, a via Coroglio, a via Caracciolo, a Ponticelli, spiega il consigliere. Che aggiunge: "È arrivato il momento di dire basta e di bloccare questa rete criminale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Chiedo al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, di inviare nuovo personale delle forze dell’ordine per istituire una task force che liberi finalmente la città di Napoli da questo cancro – conclude Borrelli – Da anni, con i Verdi, mi batto per vincere questa battaglia e grazie a tanti cittadini per bene siamo riusciti ad ottenere risultati importanti. Ma ora c’è bisogno di un intervento deciso delle Istituzioni nazionali per riportare l’ordine e la legalità nelle strade di Napoli".