Parcheggiatori abusivi davanti a Villa Pignatelli: la denuncia

Dopo la fine dei lavori lungo la Riviera di Chiaia sta nascendo un nuovo fenomeno che riguarda i parcheggiatori abusivi. Privati dai posti auto con strisce blu, ai quali applicavano la loro “tassa” hanno occupato lo spazio antistante Villa Pignatelli. Tolte le transenne dinanzi alla villa, occupano lo spazio davanti adibendolo a parcheggio abusivo. La denuncia è arrivata da parte del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha sottolineato che lo stesso capita anche a via Marina.

«Neanche il tempo di finire i lavori e di riconsegnare ai napoletani l’area antistante Villa Pignatelli e il resto di via Chiaia che i parcheggiatori abusivi si sono già impossessati dei marciapiedi antistante lo storico edificio trasformandoli in un’area per la sosta di auto e moto. Abbiamo inviato la documentazione fotografica al comandante della Polizia municipale di Napoli per chiedere un intervento immediato che impedisca il protrarsi di questa palese illegalità provvedendo anche a una chiusura più efficace dell’area».