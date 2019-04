Movida Bagnoli, la testimonianza: nel video parcheggiatori abusivi in azione

Il video, postato dal "Comitato vivibilità cittadina" su Facebook, è stato girato in via Coroglio a Bagnoli intorno alle 18.30 di ieri domenica 28 aprile.

"I parcheggiatori abusivi stanno facendo affari d'oro – spiega il Comitato – disseminando le auto dove capita a 5 €. Stanotte è previsto il pienone la serata sta scaldando i motori".

E sarà lo stesso per gli eventi in programma nei locali della zona nei prossimi giorni. "Abbiamo preavvertito tutte le istituzioni fornendo il calendario degli eventi – va avanti il Comitato – e chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine per il cotrollo ivi compreso il parcheggio abusivo, un fenomeno che le cronache raccontano essere gestito dalla camorra. Nessuna risposta, nessun riscontro, nessuna istituzione si è fatta avanti".

L'appello del Comitato vivibilità cittadina è rivolto ai cittadini: "Organizziamoci da soli. Occorrono delle manifestazioni pacifiche che rendano visibile il nostro disagio".