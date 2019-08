“Parcheggiatori rivendono i ticket della sosta usati”: la denuncia

“Un cittadino ci ha segnalato di essere stato avvicinato da alcuni parcheggiatori abusivi mentre parcheggiava l’automobile nelle strisce blu adiacenti lo stadio San Paolo. Gli estorsori della sosta hanno tentato di vendergli un ticket usato, preso da un’automobile che era andata via. Le cifre della targa erano diverse ma i malviventi gli hanno detto che, in ogni caso, non avrebbe avuto problemi. Un tentativo di truffa bello e buono, tenendo conto che le cifre della targa servono ad evitare comportamenti fraudolenti e che gli operatori giustamente sanzionano i veicoli in sosta che espongono ticket con cifre diverse”.

Lo rende noto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “A corollario della loro attività estorsiva i parcheggiatori abusivi si inventano di continuo dei comportamenti illegali che, in molti casi, creano problemi agli incauti automobilisti che gli affidano le vetture. Speriamo che nei mesi a venire il legislatore definisca con efficacia una norma che permetta di combattere con determinazione la loro presenza”.