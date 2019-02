Borrelli: "I parcheggiatori abusivi in fila per il reddito di cittadinanza"

Secondo il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli "i parcheggiatori abusivi napoletani si sono già organizzati per dare i numeri a chi è in fila davanti ai centri per l'impiego, altri saranno proprio in fila per chiedere il reddito di cittadinanza". Per Borrelli - intervistato da Radio Cusano Campus - "non bisogna agevolare questi che sono parassiti sociali. Perché in Italia è in atto una secessione dei ricchi, il Veneto e altre regioni ricche si chiudono a muraglia per tenere fuori i poveri del Sud. Una sorta di World War Z, il film in cui gli zombies si buttano uno sopra l'altro per superare la muraglia. Succederà così".