Posillipo-Mergellina, stretta sui parcheggiatori abusivi: una denuncia e una multa

Denunciato un 47enne in Largo Sermoneta, parcheggiatore abusivo abituale a cui era stato imposto il divieto di stazionare in zona Mergellina. In largo Donn'Anna sanzionato un altro parcheggiatore