"Se non pago i parcheggiatori mi rigano l'auto o mi bucano le ruote"

"Vivo dietro piazza Dante, da un anno in quella zona e su via Tarsia ci sono tre parcheggiatori, che tutte le sere chiedono i soldi per il parcheggio e se non glieli dai ti sfregiano la macchina. Gestiscono i posti nei vicoli di piazza Dante e per i più ambiti esigono 2€, mentre per gli altri una offerta spontanea. Ora da quando io sono qui mi hanno forato le gomme per mesi poi ho fatto presente alla polizia, ma non è cambiato niente e ho iniziato a parcheggiare a via Foria. Ieri ho riprovato a parcheggiare su via Tarsia, ma mi hanno forato due ruote. Come si può risolvere questo problema? Io pago il permesso Ztl e pedonale. Non posso pagare loro ogni sera, mi costa più dell'affitto", denuncia a NapoliToday una residente.