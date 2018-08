Sabato nero per i parcheggiatori abusivi (VIDEO)

Il reparto motociclisti della polizia municipale di Napoli ha eseguito un'operazione volta al contrasto del fenomeno del parcheggio abusivo nella zona che comprende via Coroglio, via Leonardo Cattolica, discesa Coroglio, via Bagnoli e via di Pozzuoli. Sono stati identificati e sanzionati 15 parcheggiatori abusivi sequestrando circa 400 euro quali proventi dell'illecita attività. Ad undici di essi è stato notificato l'ordine di allontanamento ed uno degli abusivi è stato sorpreso ad esercitare l'attività nonostante gli fosse stato già notificato l'ordine di allontanamento dal luogo (via Coroglio) per due mesi.

Lo stesso sarà segnalato alla Questura per le ulteriori misure di prevenzione. Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno scoperto un'intera area adibita a parcheggio abusivo in via Sbarcatoio di Nisida. Sono ancora in corso gli accertamenti per verificare se sia di proprietà privata o del Demanio dello Stato.