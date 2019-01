Giro di vite sui parcheggiatori: 170 scoperti

Maxi-operazione della polizia contro i parcheggiatori abusivi in città. Diversi commissariati hanno partecipato ad un'operazione alto impatto in vari quartieri della città. In totale sono stati scoperti 170 parcheggiatori abusivi a cui è stato inflitto il divieto di accesso nelle aree urbane. In 106 erano già soggetti a questo divieto ma sono stati comunque trovati a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo.

Così sono stati tutti denunciati all'autorità giudiziaria. Ad uno di loro è stata inflitta anche la misura della sorveglianza speciale perché già denunciato in passato per estorsione e porto abusivo d'arma da fuoco. Svolgeva la sua attività a Coroglio e una volta venne denunciato per aver chiesto cinque euro ad un automobilista.