Notte della Befana, via Marina ostaggio dei parcheggiatori abusivi

Un'invasione in piena regola per tenere in ostaggio chilometri di strada. Decine di parcheggiatori abusivi sono stati "chiamati" a lavoro per la tradizionale notte della Befana di piazza del Carmine, nel centro di Napoli. Migliaia i cittadini che hanno affollato le bancarelle di dolci e giocattoli, nonostante il cantiere che occupa buona parte di piazza Mercato.

Attorno agli stand, i posteggiatori hanno favorito la sosta selvaggia. Vetture parcheggiate ovunque: ovviamente lungo via Marina, ma anche sulle aiuole che fiancheggiano la strada e a spina di pesce davanti alla sede della Caritas che, di giorno, offre accoglienza ai senza fissa dimora. Uno scenario che ha reso difficoltosa e caotica la viabilità.

Le operazioni di parcheggio sono proseguite tutta la notte, con gli abusivi che hanno preteso il pagamento del parcheggio anche per automobili parcheggiate a centinaia di metri da piazza del Carmine. Tutto ciò nonostante a pochi metri, all'incrocio tra corso Garibaldi e via Marina, fossero presenti gli uomini della polizia municipale di Napoli.