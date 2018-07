Action Day, la polizia mappa i parcheggiatori abusivi: 206 sanzioni in città

Un'operazione denominata Action Day è stata portata a termine dalla Questura di Napoli, allo scopo di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nell'ultima settimana, su 1309 persone controllate, sono state contestate 206 sanzioni. Per 60 persone è scattato il DACUR, il Daspo urbano, che prevede l'allontanamento dal luogo in cui è commesso il fatto. 7

Altri 17 provvedimenti sono in fase di trattazione. Per la Questura di Napoli gli obiettivi sono: assicurare un monitoraggio completo dei parcheggiatori abusivi e comprendere anche eventuali connessioni con le organizzazioni criminali e contrastare e contenere il fenomeno con le misure previste dalla normativa vigente.

A inizio luglio fece notizia il pestaggio del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che lungo via Marina filmava i parcheggiatori abusivi. Da anni impegnato in battaglie contro il proliferare dei parcheggiatori non autorizzati, Borrelli ha ricevuto in quell'occasione numerosi attestati di solidarietà.