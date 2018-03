Danni alle vetture di chi non paga: fermati 5 parcheggiatori abusivi

Bidoni spostati per liberare posti auto, estorsioni ripetute, tariffe altissime fino a 5 euro per parcheggiare la vettura, oltre che danni alle automobili di chi non paga. I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno fermato 5 parcheggiatori abusivi, operanti nella zona di Chiaia, cui il Giudice ha imposto il divieto di dimora nel capoluogo campano.

L'operazione è stata possibile grazie ll'installazione di telecamere nel quartiere da parte dei Carabinieri della Stazione di Posillipo. I video girati dai militari documentano le quotidiane fasi dell’illecita attività a partire dai preparativi della prima serata quando gli abusivi occupavano posti liberi con mezzi di fortuna, compresi i bidoni della differenziata spostati a piacimento.

Le telecamere hanno poi immortalato decine e decine di estorsioni perpetrate ai danni di automobilisti costretti a pagare anche per parcheggiare sulle “strisce blu” e secondo un “tariffario” rigido, fino a 5 euro. Il rischio del mancato pagamento, concreto e dimostrato dalle immagini, era il danneggiamento di alcune vetture di proprietà, probabilmente, di chi non si era arreso al pagamento dell’illecita richiesta.