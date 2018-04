Arriva il dossier sui parcheggiatori: "A Napoli sono 2400"

Un nuovo dossier dei Verdi pone l'attenzione sul dilagante fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Secondo lo studio realizzato dal gruppo di lavoro, a Napoli fanno questo 'mestiere' 2400 persone: numeri da capogiro, riportati nel plico che i Verdi, dopo un anno di lavoro, stanno per consegnare a Prefetto e Questore. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno: l'idea è partita un anno fa dal consigliere comunale Marco Gaudini e dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. In questi 12 mesi i due avrebbero schedato (dopo aver ricevuto segnalazioni facebook con documenti fotografici) circa 170 parcheggiatori. La pagina "Io odio i parcheggiatori abusivi" è stata un punto di riferimento per la lotta a questo particolare fenomeno, con decine di volontari impegnati in segnalazioni, appostamenti e documentazione. "Abbiamo indicato zone e volti dei parcheggiatori", spiega Borrelli. Al dossier hanno lavorato circa dieci persone.



"In una sola serata un parcheggiatore dello Stadio San Paolo può guadagnare tremila euro", aggiunge Borrelli.