Movida a Pozzuoli: denunce e multe per i parcheggiatori abusivi

Altra tranche di controlli dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli contro i parcheggiatori abusivi. Ieri sera ne hanno “pizzicati” cinque tra via Napoli e via Fascione. Tre parcheggiatori sono stati denunciati perché erano già stati sorpresi in precedenza, due sono stati sanzionati ai sensi del codice della strada. I militari hanno inoltre avviato l’iter amministrativo per l’irrogazione del “daspo urbano” nei confronti di 10 parcheggiatori già controllati nel corso del fine settimana.