Colti in flagrante i tre parcheggiatori abusivi della "Napoli bene"

Tre persone, un 72enne, un 54enne ed un 22enne, tutti napoletani, sono stati denunciati dagli agenti del commissariato Posillipo.

Durante un servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno notato i tre a fare da parcheggiatori abusivi in via Petrarca ed in piazza San Luigi.

Erano già stati sanzionati nei mesi di giugno e luglio per gli stessi motivi, ed è scattata non solo la denuncia per esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore, ma anche l'ordine di allontanamento.