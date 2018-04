Parcheggiatori abusivi all'esterno del Comicon: le immagini

Prosegue la battaglia del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli contro i parcheggiatori abusivi. Nel video da lui girato, viene mostrato un parcheggio non autorizzato in viale Kennedy, gestito da due persone che sfruttano la folla accorsa per il Comicon 2018. “Questa volta - dichiara Borrelli - i parcheggiatori abusivi, per approfittare della grande folla del Comicon, s’erano impossessati dell’area di un distributore di benzina dismesso lungo viale Kennedy per creare un parcheggio che, all’apparenza, poteva sembrare legale e autorizzato visto che si trova all’interno di un’area privata. E' intervenuta una volante della Polizia di Stato che si trovava a passare di lì e, anche se i parcheggiatori abusivi, un uomo e una donna, sono scappati, nei fatti, il parcheggio abusivo nella pompa di benzina è stato smantellato”