Parcheggiatori abusivi anche nel cimitero: la denuncia

Non c'è pace per i cittadini neppure nel cimitero di Poggioreale, come denunciano Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Verdi, Marco Gaudini, consigliere comunale del Sole che Ride e il conduttore radiofonico Gianni Simioli.

"I parcheggiatori abusivi spadroneggiano anche all'interno del cimitero. I napoletani sono ormai assediati anche quando si recano sulla tomba dei loro cari", denunciano dopo un sopralluogo domenicale effettuato al cimitero.