Lotta ai parcheggiatori abusivi al Centro direzionale: due denunce

Servizio di contrasto ai parcheggiatori abusivi svolto dai carabinieri della compagnia di Poggioreale e del reggimento Campania. Uno stava esercitando l’attività su via vicinale Santa Maria del pianto nelle vicinanze del palazzo dell’Inail. Il 32enne era stato già più volte sanzionato quindi alla luce della recidiva è incorso nella denuncia. Lo stesso è accaduto a via Porzio, con un altro 32enne di Poggioreale “pizzicato” nei pressi dell’ingresso del centro direzionale. Anche lui è risultato recidivo ed è stato denunciato. A nessuno dei due è stato sequestrato l’incasso perché addosso non avevano denaro.

Durante i controlli alla circolazione stradale ieri pomeriggio i militari hanno anche sorpreso quattro ragazzi che guidavano auto senza avere la patente. Dai controlli è emerso che due di loro, per di più, recentemente erano già stati sanzionati per lo stesso motivo quindi sono stati denunciati. Nel corso del servizio i carabinieri hanno controllato 32 arrestati domiciliari, tutti regolarmente in casa, e fermato circa 150 persone la metà delle quali era già nota alle forze dell’ordine.

Sono state elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per 20mila euro. La maggior parte dei verbali è stata elevata per le contravvenzioni commesse più frequentemente: mancanza di assicurazione, mancanza di revisione e guida senza casco.