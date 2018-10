La denuncia: "Centri per l'impiego presi d'assalto dai parcheggiatori abusivi"

"I parcheggiatori abusivi si sono portati avanti con il lavoro aumentando la loro presenza nei pressi dei Centri per l’impiego", questo in vista del "rafforzamento dei Centri per l’impiego per il Reddito di cittadinanza": è la denuncia lanciata su Facebook dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli.

Borrelli fa l'esempio di via Marina, dove da parte dei parcheggiagori "c’è un controllo pressoché totale dell’area circostante". "In quell'area - spiega il consigliere da tempo impegnato contro il fenomeno - c'è anche l'uso di tagliandi per disabili probabilmente falsi usati illegalmente per far parcheggiare auto che non ne hanno diritto negli stalli a loro riservati". La richiesta è di "un intervento straordinario della polizia municipale per sequestrare questo infame mercato”.

"È necessario intensificare i controlli a ridosso degli uffici pubblici - prosegue l'esponente dei Verdi - perché la presenza dei parcheggiatori abusivi, molesta e inaccettabile ovunque, è da combattere con tutte le forze nei pressi degli uffici pubblici e degli ospedali”.