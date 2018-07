Arresto per i parcheggiatori abusivi: raccolte quattromila firme

Quattromila firme per chiedere l’arresto dei parcheggiatori abusivi recidivi. E' il risultato dell'iniziativa avviata questa mattina dai Verdi, dallo speaker Gianni Simioli de La radiazza di Radio Marte e dalle Donne Verdi. L'obiettivo è quello di raccogliere il numero di sottoscrizioni necessario per la presentazione in Parlamento della proposta di legge di iniziativa popolare.

Questa mattina fuori la Prefettura i Verdi hanno chiesto l’intervento del Governo per affrontare e debellare definitivamente la piaga dei parcheggiatori abusivi. L'iniziativa segue la creazione della pagina facebook «Io odio i parcheggiatori abusivi» ad opera del consigliere regionale Francesco Borrelli e del consigliere comunale Marco Gaudini.