Cantalamessa: “Verificherò a che punto siamo per l'arresto ai parcheggiatori abusivi”

Domenica mattina il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli è rimasto vittima di un’aggressione a Santa Lucia da parte di un gruppo di parcheggiatori abusivi legati al clan Elia. Sul fatto si è espresso il segretario regionale della Lega, l’onorevole Gianluca Cantalamessa, membro della commissione Giustizia, che, nel corso della trasmissione “La Radiazza”, condotta da Gianni Simioli su Radio Marte, ha espresso la propria solidarietà a Borrelli. “Un gesto ignobile- ha affermato Cantalamessa -, massima vicinanza sul piano umano e politico. Apprezzo il suo impegno per una Napoli migliore. Decreti attuativi? Nelle prossime ore mi interfaccerò con il Viminale. Entro mercoledì sarò in grado di comunicare la tempistica dell’emissione dei decreti attuativi che permetteranno l’arresto dei parcheggiatori”.



Nella serata di domenica i Verdi e la pagina Facebook “Io odio i parcheggiatori abusivi” hanno allestito un presidio all’esterno dello stadio San Paolo per protestare contro il racket del parcheggio e chiedere al governo l’emissione proprio dei decreti attuativi che permettano di arrestare gli estorsori. “È stata l’occasione - affermano Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini - per effettuare un sopralluogo che ci ha permesso di riscontrare la presenza capillare degli abusivi nelle aree antistanti lo stadio. I clan camorristici si sono spartiti “le piazze di parcheggio” in occasione delle partite con lo stesso metodo con cui si dividono le piazze di spaccio”.